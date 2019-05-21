Son dakika… İstanbul’da küçük çocuk inşaat çukuruna düşerek öldü

Olay, saat 18.30 sıralarında İslambey Mahallesi Fulya Sokak’taki bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında 2 arkadaşıyla oynayan 8 yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çukuruna düştü. Arkadaşlarının mahalleliye bildirmesi üzerine durum itfaiye ekilenlerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu çocuk 23.30 sıralarında sağ olarak çıkarıldı. Baran Geldi adlı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Geldi burada doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. DHA