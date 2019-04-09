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Son dakika: İstanbul’da sandık görevlileri hakkında soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy ve Kartal’da oy sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik şikayet üzerine iki ayrı soruşturma başlattı.

Sevgim Begüm YAVUZ
18:26 -
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Son dakika: İstanbul’da sandık görevlileri hakkında soruşturma

AKP'li bir ilçe yöneticisinin, Kadıköy'de bir sandıkta, sandık kurulu üyelerinin oy sayımını yanlış yaptığına yönelik ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Kartal'da ise bir sandıktaki verilerin hatalı girildiği, sandıktan çıkan sonucun kasıtlı olarak sisteme hatalı kaydedildiği iddiası üzerine ayrı bir soruşturma başlatıldı.

“Görevi kötüye kullanma” suçu ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 164. maddesi uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu sandık kurulu üyelerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Son güncelleme: android-time 18:37 09.04.2019
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