Son dakika… İstanbul’da ‘şantaj’ operasyonu

Operasyonda; saat, oyuncak, duvar tablosu ve araba anahtarı gibi birçok türde 558 gizli kamera çeşidi ele geçirildi. Gizli kameraların günübirlik evler ve masaj salonlarında şantaj amaçlı kullanıldığı öğrenildi.

Türkiye’ye kaçak yollarla getirilen gizli kameraların piyasaya el altından satıldığı yönünde bilgi alan Kaçakçılık polisleri çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için özel bir tim kuruldu.

Çalışmalarını başlatan Sanal Devriye Timi, internet siteleri üzerinden bu gizli kamera cihazlarını satan kişileri tespit edebilmek için sahte bir dedektiflik şirketinin adını kullanarak satıcılarla görüştü.

Telefon ile görüşme anları ise polis kamerasına kaydedildi. Kendilerini alıcı olarak tanıtan kaçakçılık polisleri, satıcılarla görüşmelerinde toplu alımlar yapacaklarını söyleyerek satıcıları dedektiflik şirketi olduklarına inandırdı.

Polis, telefon görüşmelerinden sonra gizli kamera örneklerini gelip görmek istediklerini satıcılara iletti. Bazı satıcılar bunu kabul etmezken bazı satıcılar ise kabul ederek örnekleri alıcı rolündeki polislere gösterdi. Gizli kamera satıcıları ile hem telefonda hem de yüz yüze görüşen ekipler, gizli kameraların saklandığı depoları ve satıcıları tespit etti.

5 ADRESE BASKIN YAPILDI

Yapılan belirlemelerden sonra; Fatih, Bahçelievler ve Kartal’daki 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda; kol saati, otomobil anahtarı, oyuncak, gözlük, duvar saati, duvar tablosu, çakmak, düğme, oda spreyi ve flash disk görünümlü 558 gizli kamera ele geçirildi.

Bunun yanında araç takip sistemleri ve kredi kartı şeklinde ses kayıt cihazları da bulundu. Ayrıca; E.K., Ç.Z. , M.Z., S.Y. ve H.G. isimli 5 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin, şantaj, kumpas ve gizli takip amaçlı kullanılan bu cihazları yurt dışından kaçak yollarla getirerek, Türkiye’de yüksek fiyatlara sattıkları belirlenirken, bu ürünleri internet üzerinden birçok kişiye sattıkları tespit edildi. (DHA)