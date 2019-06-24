Son dakika: İstanbul’da seçim sonuçları belli oldu! Ekrem İmamoğlu 59 kat fark attı

Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları İstanbul İl Seçim Müdürlüğü'nün kapısına asıldı. Tutanağa göre 10 milyon 570 bin 354 seçmenden 8 milyon 925 bin 63 oy kullandı. Toplam 31 bin 186 sandıktan oylardan 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli sayılırken, 178 bin 599'u ise geçersiz sayıldı. Açılan sandıkların yüzde 99’una göre Ekrem İmamoğlu, seçimi yeniden kazandı. YSK’nın 31 Mart’ta geçersiz oyların düşülmesinin ardından açıkladığı birleştirme tutanaklarına göre rakibi Yıldırım ile arasındaki fark 13 bin 729’du. Resmi olmayan seçim sonuçlara göre; rakibinden 806 bin 415 oy fark ile seçimi önde tamamlayan İmamoğlu, Binali Yıldırım’la yarışta elde ettiği farkı 31 Mart’a göre yaklaşık 59 kat (58,738) arttırdı.

İBB Başkanlığı seçimi için,10 milyon 570 bin 222 seçmenin bulunduğu İstanbul’da kurulan 31 bin 186 sandığın 30 bin 989’u açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 99,37’si açılan sandıklarda kullanılan 8 milyon 868 bin 664 oydan 8 milyon 696 bin 552’si geçerli sayıldı. Buna göre, seçime yüzde 84,42’i katılım gerçekleşti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54,21, Yıldırım’ın oy oranı yüzde 44,99 olarak gerçekleşti. Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 806 bin 415 oldu. Diğer adaylar ise oyların yüzde 0,88’ini yani seçmenlerin 76 bin 569’unun oyunu aldı.

Öte yandan iptal edilen 31 Mart seçimlerinde İmamoğlu oyların yüzde 48,77’sini, Yıldırım yüzde 48,61’ini almıştı. Bu seçimde İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 036 seçmenin oyunu almıştı. İki aday arasındaki oy farkı bu seçimde 13 bin 729 olarak gerçekleşmişti.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Oy dağılımına göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 oy alırken, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise 47 bin 829, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ise 14 bin 545 oy aldı.

Bağımsız adaylar sırasıyla şöyle oy aldı:

Seçkin İlker: bin 557

Dursunali Bacıoğlu: bin 278

Lütfü Yılmaz: 577

Doğan Duman: 518

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu: 461

Vedat Öztürk: 353

Muhammet Ali Canca: 320

Ahmet Çördük: 274

Mehmet Yıldız: 242

Burak Kadıoğlu: 233

Özkan Mustafa Küçükkural: 202

Güldes Önkoyun: 196

Burhan Erol: 162

Ali Rıza Kansız: 121

Mehmet Ali Aydoğmuş: 94

Hasan Atasoy Torun: 92

Abdulcelil Gülap: 89

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İMAMOĞLU TÜM İLÇELERDE OYUNU ARTIRDI

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, adayların 31 Mart’ta aldığı oy oranıyla 23 Haziran seçimindeki oy oranı arasında önemli değişiklikler gerçekleşti.

Sandıkların yüzde 99’u açılırken CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu tüm ilçelerde oy oranını artırırken, AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın aldığı oy oranı tüm ilçelerde düştü.

İmamoğlu’nun oy oranını en fazla artırdığı ilçeler oyların 7 ila 10 puan arasında artış gösterdiği Adalar, Avcılar, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Şile ve Şişli oldu. İmamoğlu, bu ilçelerden en fazla Adalar’da oyunu artırdı. Yıldırım’ın en fazla oy kaybettiği ilçeler ise oyların 6 ila 7 puan arasında düşüş gösterdiği Adalar, Büyükçekmece, Çatalca, Şile ve Silivri olarak gerçekleşti. Yıldırım, en fazla Çatalca ve Şile’de oy kaybetti.

Ekrem İmamoğlu, en fazla oyu yüzde 83.71 ile Beşiktaş, 81.71 ile Kadıköy, 79.17 ile Bakırköy ve 73.31 ile Şişli’den aldı. Binali Yıldırım, en fazla oy oranına yüzde 65.81 ile Sultanbeyli, 61.10 ile Esenler, 57.68 ile Sultangazi ve 56.52 ile Bağcılar’da ulaştı.

İmamoğlu, önceki dönem görev yaptığı Beylikdüzü’nde 31 Mart’ta yüzde 57.50 oranında oy alırken, yenilenen seçimde oyunu yüzde 61.79’a çıkardı. Yenilenen seçimde İstanbul’un 39 ilçesinden 28’inde İmamoğlu, 11’inde Yıldırım seçimi önde tamamladı. 31 Mart’ta Binali Yıldırım 24 ilçede seçimi önde bitirirken, bu seçimde 13 ilçede üstünlük Ekrem İmamoğlu’na geçti.

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