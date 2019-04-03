Son dakika… İmamoğlu: İnsanları ahlaksızca hırsızlıkla suçlamayın

İmamoğlu’nun açıklamaları şu şekilde;

“Sizleri yine kampanya merkezinde ağırlıyoruz, gönül isterdi ki sizi belediye binasında ağırlayalım. Seçim süreçleri bu süreçte farklı bir evrilmeyle devam ediyor.

Türkiye’nin bir yerel seçim yaşadığını defalarca dile getirdim. Biz bunu dile getirirken başka kavramlar sürecin içine dahil edilmeye çalışıldı. İstanbul’u yönetmeye talibiz dedik.

Biz adalet istiyoruz. Biz toplumun 16 milyon insanın vicdanını bu seçimin karşılığında seçilmiş olan, oyları ile beraber YSK’nın açıkladığı oylarla birlikte mazbatamızı talep ediyoruz. YSK’yı göreve davet ediyoruz. Süreci en titiz şekilde, en hassas şekilde yönetmesini istirham ediyorum.

YSK’YA ÇAĞRI: ‘USULSÜZ İŞLERE HAYIR DESİNLER’

Siyasi iradenin kendilerine yapılmasını istediği bir takım usulsüz işlere lütfen hayır desinler. Hiç mi hata yapılmadı, olur. Siyasi şovlara gerek yok. Başvurularımız oldu bunlar düzeltiliyor.

Seçimde hiç mi hata olmaz? Bizde de onlarcası var. Örneğin Bakırköy’de CHP’nin oy oranı 177. YSK’da 1 olarak gösterilmiş. Hâlâ düzeltilmemiş bir evrak. Biz de düzeltildiği gibi rakibimiz adına düzeltilenler de var. Bunlar var, olacak. Ama sürece tesir etmediği ortadadır.

Bakın usuller uygulamalar vardır. İstanbul’a bugüne özel baskı altında kararlar alınırsa bu toplumun gönlünde kabul görmez. YSK’dan baskılara göre hareket edilmemesini özenle talep ediyoruz.

Büyükçekmece’de 68 oy rakibimizin adına 25 oy bizim adımıza çıkmış, örneğin bizim arkadaşlarımız milletvekillerimiz ilçe ilçe nöbet tutuyor. Yazıktır günahtır, toplumun vicdanını sızlatmayın bir an önce yetkimizi bize verin. Dünyanın sonu değil ben dün Ankara’daydım. Sokaklarda insanların sevinci kabul etmişliği benim için bir onurdur.

“HADLERİNİ BİLSİNLER”

Seçimin başlangıcında 1 milyon insanı sandıklarda yetkili yaptık diyen AK Parti’nin yetkilileri, insanları ahlaksızca hırsızlık gibi bir takım kelimelerle insanları suçlamasınlar, lütfen hadlerini bilsinler. Ben her gerektiğinde sizlerle buluştum. Ben bir yandan İstanbul’la İstanbul’un süreciyle ilgileniyorum. Buradan çağrımı yapıyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye buradan sesleniyorum. Bu sürece katkıda bulunmalılar.

ERDOĞAN’A ÇAĞRI: GELİN ELİMİZİ HAVAYA KALDIRIN

24 Haziran’da seçilen sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan sürece katkıda bulunmasını, İstanbul’un 16 milyon insanının merakla beklediği sonuca katkı sunmaya davet ediyorum.

Gelin elimizi havaya kaldırın, biz de 16 milyon insanın yaşadığı bu güzel kenti en güzel şekilde yönetmeye başlayalım. Çağrım budur.

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı.”