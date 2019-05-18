İstanbul’da uçuşlara olumsuz hava engeli

Marmara bölgesinde öğlen saatlerinden itibaren yoğunluğunu arttıran Kümülonimbus (CB) olarak adlandırılan elektrik yüklü yağmur bulutları, İstanbul'da hava ulaşımını aksattı.

Olumsuz hava nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tarifeli uçuşlarda zaman zaman gecikmeler yaşandı. Havalimanına inmek için alçalan çok sayıda uçak, havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Buna bağlı olarak inişlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı. Öte yandan yaşanan gecikmeler nedeniyle havada tur atan bazı uçaklar, başta Çorlu Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi.

2014’TE UYARMIŞLARDI

Bu olay aslında 2014'te daha havalimanı inşaat halindeyken gündeme gelmişti. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu o dönemde hazırladığı raporda olumsuz hava koşullarının uçakların iniş-kalkışlarını etkileyeceğine dikkat çekilmişti.

Söz konusu raporda, “Proje alanı ise doğrudan deniz üzerinden gelen rüzgârlara açıktır. Uçuş için uçağın gelen rüzgarı önden alması gerekir, yandan ya da arkadan alması tehlikelidir. Ayrıca Türk Hava Kurumu Tetkik Birimi'nin, Karadeniz tarafından gelen rüzgârlar nedeniyle projeye onay veremediği bilinmektedir” ifadeleri yer almıştı.

DHMİ’DEN AÇIKLAMA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda 468 seferden 8’inin, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 94 seferden 2’sinin başka havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi.

TÜM İSTANBUL HAVA SAHASINDA ÖNLEMLER ALINMIŞTIR

DHMİ’den yapılan açıklamada,”CB (Katil Bulut) bulutlarının oluştuğu tüm hava sahalarında hava trafiğinin bekletilmesi, kalkışların durdurulması ya da gerektiği durumlarda trafiklerin başka meydanlara yönlendirilmesi zorunluluk arz etmektedir. Söz konusu hava olayının yaşanacağı saatlerde sadece İstanbul Havalimanı’nda değil, tüm İstanbul hava sahasında uçuş can ve mal emniyetinin sağlanmasını teminen önlemler alınmıştır. Bu doğrultuda İstanbul Havalimanı’nda 468 seferden sadece 8’i, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 94 seferden sadece 2’si ‘divert’ edilerek başka havalimanlarına yönlendirilmiştir. Bu süreçte kuruluşumuz personelinin özverili çalışmaları sayesinde hiçbir emniyetsizlik yaşanmamıştır.” ifadeleri kullanıldı.