Son dakika: İstanbul’da yarın okullar tatil! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı!

Meteoroloji, İstanbulluları kar yağışına karşı uyarmıştı. İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı, İstanbul’u beyaza bürüdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, başta ana arterler olmak üzere, yolların ulaşıma kapanmaması için tuzlama çalışmaları yapıyor. Kent genelinde ana arterlerde trafik normal seyrinde akıyor.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklama yaptı: Vali Yerlikaya “İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir (1) gün süreyle ara verdik.”

Ataşehir Ferhatpaşa’da karın yağmasını fırsat bilen çocuklar, evlerinden çıkarak sokakta kartopu oynadılar. DHA kamerasını gören çocuklar toplanarak koro haline, “Okullar tatil olsun Vali Amca” diyerek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya seslendiler. İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi Beyza, “Kar yağdı.Tatile denk geldi, tatil olduğu için çok mutlu olduk. Kar topu oynuyoruz ama erkekler biraz güçlü kaldı.”dedi.

İstanbul’da kar yağışı ile tatil beklentisi içine giren öğrenciler, Vali Ali Yerlikaya’ya sosyal medyadan mesaj yağdırdı. Okulların tatil olmasını isteyen öğrencilerin mesajları görenleri güldürdü.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı heyecanına kapılan öğrenciler, Vali Ali Yerlikaya’yı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu. Okulların tatil olmasını isteyen öğrencilerin mesajları ise görenleri güldürdü. Öğrencilerin Vali Yerlikaya’ya attığı mesajlar şöyle:

“Pazartesi tatil yapmayan vali mi.. Allah göstermesin”

“Allah aşkına tatil yap”

“Kayıyor her yer tatil lazım kaç tane araba gördüysek hepsi yolda kaldı”

“Kış bitti kar tatili yaşamadık demeyelim”

“Ya yapsın baksana dışarı bizim televizyon çalışmıyor. Çanak hep kar olmuş. Yapmazsa ağlarım çok ciddiyim”

“Üstad istersen köpekli kızaklarla gidelim okula bir tatil yap artık”

“Kral tatil yaparsın artık Pazartesi’yi. Bak sana güvenip ödev falan yapmıyorum ona göre”

“Allah’ın emri, peygamberin kavliyle, İstanbullular olarak, kar tatilini kendimize istiyoruz”

“Valim Allah Kur’an Muhammed aşkına, çok kar yağdı bir de onların erimesi var, sabah 6’da kalkıp okula gidiyorum, o karlar eridiği zaman her taraf daha soğuk olacak. İyice öleceğiz. Buzlanma falan olur lütfen bir tatili bize çok görmeyin”

“Benim süper valim bilgi için sağ ol pazartesi de don olacakmış haberin olsun”

“Tatil haberi bekliyoruz valilerin valisi kral vali”

“Valim az önce yoldan 2 penguen geçti”

“Reis tatil yap gözünü seveyim”

“Yakışıklı valimm lütfen kırmazsın biziii…”

“Valim eğer artık tatil olmazsa kızakla gideceğiz okula”

“Canımız çok tatil çekti Sayın Valicim Pazartesi’ye bir el atsan”

“Kral konuyu biliyorsun üzme bizi”

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