Son dakika: İstanbul’u sağanak vurdu! Fırtına ve yağmur yurdu sarıyor…

İstanbul sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışla uyandı. Dün akşam saatlerinde valilik tarafından uyarılan İstanbul’da yağış etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ’NE CİDDİ UYARI!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK

Yurdu saran yağışlı hava dalgasının etkileri hafta sonu da devam edecek. Türkiye yeni haftaya parçalı bulutlu bir havayla başlayacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri ile zamanla bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kıyıları, zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu kuzey ve batı kesimleri ile Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KONYA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmurlu, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

VAN °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu