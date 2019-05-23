Son dakika… İmamoğlu: İstanbul’un uzun zamandır belediye başkanı yoktu o da geldi

Sözcü TV’de canlı yayınlanan Halk Arenası’na katılan Ekrem İmamoğlu nasıl bir İstanbul hayal ettiğini, “Şeffaflık adil bir İstanbul, İstanbul’un bütün nimetlerini bütün halkına yayan. Kesinlikle yeşil bir İstanbul. Doğaya saygı duyan İstanbul’un geçmişine sahip çıkan bir İstanbul. Elbette yaratıcı bir kentin olması lazım İstanbul’un. Onların yaratıcı ruhları dünyaya biz üretebiliyoruz diyebilen bir İstanbul olması gerekiyor. Bunu var etmek için tüm koşullar var uzun zamandır Belediye Başkanı yoktu o da geldi” sözleriyle açıkladı.

İLGİLİ HABER Son dakika | Ekrem İmamoğlu: Sözcü'nün ilk yayınında tarihi bir anda sizinle olmanın keyfini yaşıyorum