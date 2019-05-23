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Son dakika… İmamoğlu: İstanbul’un uzun zamandır belediye başkanı yoktu o da geldi

Usta gezeteci Uğur Dündar'ın sunduğu ve Sözcü TV'den ilk kez yayınlanan Halk Arenası programına konuk olan Ekrem İmamoğlu hayal ettiği İstanbul'u açıkladı. İmamoğlu, "Uzun zamandır İstanbul'un belediye başkanı yoktu o da geldi" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
22:02 -
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Sözcü TV’de canlı yayınlanan Halk Arenası’na katılan Ekrem İmamoğlu nasıl bir İstanbul hayal ettiğini, “Şeffaflık adil bir İstanbul, İstanbul’un bütün nimetlerini bütün halkına yayan. Kesinlikle yeşil bir İstanbul. Doğaya saygı duyan İstanbul’un geçmişine sahip çıkan bir İstanbul. Elbette yaratıcı bir kentin olması lazım İstanbul’un. Onların yaratıcı ruhları dünyaya biz üretebiliyoruz diyebilen bir İstanbul olması gerekiyor. Bunu var etmek için tüm koşullar var uzun zamandır Belediye Başkanı yoktu o da geldi” sözleriyle açıkladı.

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EKREM İMAMOĞLU BU AKŞAM 21:00'DA UĞUR DÜNDAR'LA HALK ARENASINDA. YOUTUBE VE TÜM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA!

Son güncelleme: android-time 22:24 23.05.2019
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