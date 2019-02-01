Son dakika… İşte Türkiye’nin nüfusu

Türkiye’nin nüfusu, 2018’de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ”Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları”nı açıkladı.

Buna göre, 2017 yılı itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 193 bin 357 kişilik artışla 2018 sonunda 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (41 milyon 139 bin 980 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,8 (40 milyon 863 bin 902 kişi) oldu. Yıllık nüfus artış hızı, 2017’de binde 12,4 iken 2018’de binde 14,7’ye çıktı. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017’de yüzde 92,5 iken, bu oran 2018’de yüzde 92,3’e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 oldu.

YAKLAŞIK 4 MİLYON SURİYELİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği son bilgiye göre ise Türkiye’de yaklaşık 4 milyon Suriyeli var. Bu da toplamda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde en az 86 milyon insanın olduğu anlamına geliyor.

TÜİK’in açıkladığı resmi rakamların ardından Türkiye ve diğer ülkelerin nüfus sıralaması şöyle:

1 – Çin – 1.4 milyar

2 – Hindistan – 1.3 milyar

3 – ABD – 324 milyon

4 – Endonezya – 263 milyon

5 – Brezilya – 209 milyon

6 – Pakistan – 197 milyon

7 – Nijerya – 190 milyon

8 – Bangladeş – 164 milyon

9 – Rusya – 143 milyon

10 – Meksika – 129 milyon

11 – Japonya – 127 milyon

12 – Etiyopya – 105 milyon

13 – Filipinler – 104 milyon

14 – Mısır – 97 milyon

15 – Vietnam – 95 milyon

16- Almanya – 82.2 milyon

17- Türkiye – 82 milyon 3 bin 882

18 – Demokratik Kongo Cumhuriyeti – 81.3 milyon

19 – İran – 81 milyon

20 – Tayland – 69 milyon