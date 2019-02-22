İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmayan protokol tepki çekti

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlamalarında tepki çeken bir olay yaşandı.

Bayburt Ortaokulu bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması ile başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalara il genelindeki yüksek mertebeli kamu görevlileri ve siyasetçiler katıldı.

Kutlamaların bir bölümünde okunan İstiklal Marşı sırasında protokoldekilerin ayağa kalmaması ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bayburt’un zafer gününün 101. yıl dönümünün kutluyorum.

Bununla beraber İstiklal Marşımız okunduğu sırada Mülki idare amirleri başta olmakla, üzerinde şerefli üniforma taşıyanları yerinden kalkmayarak milli marşımıza saygısızlık gösterdikleri için şiddetle kınıyorum… pic.twitter.com/f7GuiVvRCK — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) 21 Şubat 2019

Bu doğruysa eğer oradakilerden sivil olanları derhal görevlerinden açığa alınmalı ve askerler de divanı harbe gönderilmelidirler. Takipçisiyiz! https://t.co/Je7XHsYE7A — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) 21 Şubat 2019

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları sırasında ,İstiklal Marşı okunurken protokol ayağa kalkmamış! pic.twitter.com/yp5LKD8g7S — Murat AĞIREL (@AgirelMurat) 21 Şubat 2019

SOKAK GÖSTERİSİ YAPILDI

Konuşma yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentin işgalden kurtuluşunun 101. yılına erişmiş olmanın gururu ve mutluluğunun yaşandığını söyledi. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de konuşmasında bu toprakları kanları pahasına vatan olarak bırakan vatan evlatlarına layık torunlar olmak istediklerini ifade etti. Konuşmaların ardından Rus işgali sırasında Ermeni çetelerince Bayburt halkına yapılan işkencelerin sokak tiyatrosu şeklinde anlatıldığı kutlamalar, mehteran ve halk oyunları gösterisi ile son buldu.