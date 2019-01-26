Son dakika | İYİ Parti 166 başkan adayını daha açıkladı

İYİ Parti 31 Mart yerel seçimleri için 166 kişiden oluşan yeni bir aday listesi yayımladı. Listede Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Ejder Demir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi için Dursun Ataş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için Serdar Kaman, Konya Büyükşehir Belediyesi için Oğuz Şimşek ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi için Cihan Kolip aday gösterildi.
Buna göre İYİ Parti’nin adayları şöyle;
1- GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR EJDER DEMİR
2- KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR DURSUN ATAŞ
3- KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR SERDAR KAMAN
4- KONYA BÜYÜKŞEHİR OĞUZ ŞİMŞEK
5- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR CİHAN KOLİP
6- AĞRI MERKEZ TANER SÖYLEMEZ
7- MUŞ MERKEZ ERKAN ÇELİKOĞLU
8- RİZE MERKEZ YAKUP ÖZKAN
9- ADANA KARAİSALI VELİ DURAK
10- ADANA KOZAN MUSA ÖZTÜRK
11- ADANA SAİMBEYLİ HAKAN ATASEVER
12- ADANA SARIÇAM MEHMET KOCA
13- ADANA YUMURTALIK KENAN DENİZ
14- ADIYAMAN BESNİ SUVARLI MİKAİL AĞIR
15- AFYONKARAHİSAR MERKEZ IŞIKLAR MUSA KARAKAYA
16- AFYONKARAHİSAR MERKEZ SALAR BEYTUL DURMUŞ
17- AFYONKARAHİSAR ÇAY SERDAR DÜNDAR
18- AFYONKARAHİSAR ÇAY KARACAÖREN ERCAN ALPAY
19- AFYONKARAHİSAR ÇAY PAZARAĞAÇ ERCAN GÜVEN
20- AFYONKARAHİSAR DİNAR TATARLI HASAN PAMUKÇU
21- AFYONKARAHİSAR SANDIKLI KILIÇARSLAN ALİM YILMAZ
22- AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN ALİ KOCAPINAR
23- AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI İSMAİL ÇELİK
24- AKSARAY ORTAKÖY HALİL DEMİR
25- AMASYA TAŞOVA ÖZGÜR ÖZDEMİR
26- ANKARA ÇUBUK MUSTAFA AYDOS
27- ANKARA GÖLBAŞI MAHMUT AKSOY
28- ANKARA GÜDÜL NURULLAH ÜNSAL
29- ANKARA KAHRAMANKAZAN FAZIL KÖREMEZLİ
30- ANKARA KALECİK MEMİŞ GÜNGÖR
31- ANKARA KIZILCAHAMAM ÇOŞKUN ÜNAL
32- ANKARA NALLIHAN ABDULFETTAH GÜNGÖR
33- ANTALYA AKSU DURMUŞ ALİ ARSLAN
34- ANTALYA DEMRE OKAN KOLAKAYA
35- ANTALYA ELMALI HALİL ÖZTÜRK
36- ARDAHAN GÖLE KÖPRÜLÜ CİHAN GÜLER
37- ARTVİN HOPA TURAN KASIMOĞLU
38- AYDIN BUHARKENT YUSUF VURAL
39- AYDIN KÖŞK VELİ TUNA
40- AYDIN NAZİLLİ KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN
41- BALIKESİR SUSURLUK NURETTİN GÜNEY
42- BİTLİS ADİLCEVAZ CENGİZ ULUĞ
43- BİTLİS GÜROYMAK GÖLBAŞI NAZMİ ÇELİK
44- BİTLİS MERKEZ YOLALAN NURTEKİN DİLSİZ
45- BİTLİS MUTKİ ZÜBEYİR DALGA
46- BURDUR AĞLASUN AYDIN KAPLAN
47- BURDUR ALTINYAYLA RECEP ERGAN
48- BURDUR BUCAK AHMET ALPARSLAN DURSUN
49- BURDUR BUCAK KOCAALİLER SELATTİN GÖKÇE
50- BURDUR ÇALDIR İSMAİL KUZUCU
51- BURDUR GÖLHİSAR BÜLENT ŞAKİR OKUNAKOL
52- ÇANAKKALE LAPSEKİ GANİ MEHMET EKİM
53- ÇANAKKALE YENİCE OSMAN NURİ DURAN
54- DENİZLİ BULDAN TEMEL BAŞBUĞ
55- DENİZLİ KALE NECATİ TAHAL
56- ELAZIĞ MERKEZ YAZIKONAK FİKRET SERTKAYA
57- ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK SERDAR ULUCAN
58- ESKİŞEHİR ODUNPAZARI SALİH KARABACAK
59- GİRESUN DERELİ İSMAİL BEKTAŞOĞLU
60- GİRESUN EYNESİL ÖREN İSMET KART
61- GİRESUN GÖRELE ÇAVUŞLU HÜSEYİN ARSLAN
62- HATAY ALTINÖZÜ MEHMET YÜKSEK
63- HATAY HASSA MEHMET ALİ SÖNMEZ
64- HATAY KIRIKHAN ERHAN YAVUZYILMAZ
65- İZMİR KİRAZ MEHMET EMİN AVŞAR
66- İZMİR SELÇUK LEVENT GÖRÜR
67- İZMİR TİRE SALİH ATAKAN DURAN
68- İZMİR URLA HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU
69- KAHRAMANMARAŞ AFŞİN ADEM YILDIZ
70- KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN ALİ ÇATALBAŞ
71 KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT AHMET NAZIM ENGİZEK
72- KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU İSMAİL KARACA
73- KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN ABDULLAH PAKSOY
74- KAHRAMANMARAŞ GÖKSÜN RAMAZAN KOCA
75- KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT MUSTAFA BASTIRMACI
76- KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU HASAN KIZILDAĞ
77- KARABÜK EFLANİ HALİL İBRAHİM BULUT
78- KARABÜK ESKİPAZAR UĞUR KAYABAŞI
79- KARABÜK YENİCE YORTAN TÜRKCAN CANTÜRK
80- KARABÜK SAFRANBOLU SEBAHATTİN UZUN
81- KASTAMONU AĞLI MESUT MANGALOĞLU
82- KASTAMONU DEVREKANİ AYHAN KIRIK
83- KASTAMONU İNEBOLU OĞUZHAN CANOĞLU
84- KASTAMONU ŞENPAZAR AYHAN IŞIK
85- KAYSERİ DEVELİ ALİ AĞCA
86- KAYSERİ FELAHİYE ZAYİT ACI
87- KAYSERİ İNCESU MUSTAFA İLMEK
88- KAYSERİ KOCASİNAN HASAN SAMİ ÖZVARINLI
89- KAYSERİ PINARBAŞI CUMA SAĞLAM
90- KAYSERİ TALAS OSMAN HAYMANA
91- KAYSERİ ÖZVATAN ATİLLA ÜNAL
92- KAYSERİ YAHYALI ABDULLAH YILMAZ
93- KAYSERİ YEŞİLHİSAR METİN İNCE
94- KONYA AHIRLI CEYLAN ASLAN
95- KONYA AKŞEHİR OSMAN FEDAİ
96- KONYA AKÖREN MUSTAFA IPIL
97- KONYA HADİM İBRAHİM ŞİMŞEK
98- KONYA HÜYÜK AHMET TEMİZ
99- KONYA ILGIN MUSTAFA ÖĞDÜ
100- KONYA KARATAY AHMET TAMER
101- KONYA YALIHÜYÜK ŞENAYDIN DOĞAN
102- KIRŞEHİR AKÇAKENT UĞUR AYTEKİN
103- KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI RAMAZAN PARLAK
104- KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI KÖSELİ MURAT DAŞDEMİR
105- KIRŞEHİR KAMAN ŞUAYİP ATA
106- MALATYA BATTALGAZİ ALİ EKİCİ
107- MERSİN ANAMUR MEHMET TÜRE
108- MERSİN AYDINCIK İRFAN ŞAHİN
109- MERSİN BOZYAZI SEZAİ HASDENİZ
110- MERSİN ÇAMLIYAYLA MEHMET FATİH SOFU
111- MERSİN ERDEMLİ SERDAR ARSLAN
112- MERSİN MUT MURAT ORHAN
113- MERSİN SİLİFKE ÖZER ÖZEL
114- MERSİN TOROSLAR ENDER TURHAN
115- MUĞLA BODRUM MEHMET TOSUN
116- MUĞLA DALAMAN SEDAT KIZIL
117- NİĞDE ALTUNHİSAR DURMUŞ ACER
118- NİĞDE BOR RUAF ERSİN DAŞ
119- NİĞDE ÇİFTLİK AZATLI YUSUF POLAT
120- NİĞDE ÇİFTLİK DİVARLI SAMİ ÇAKMAK
121- NİĞDE MERKEZ ALAY HÜSEYİN ŞAHİN
122- NİĞDE MERKEZ BAĞLAMA ORHAN ERDOĞAN
123- NİĞDE MERKEZ GÖLCÜK AHMET TUNCAY
124- NİĞDE MERKEZ KİLEDERE BURHAN DÜNDAR
125- NİĞDE MERKEZ YILDIZTEPE İRFAN AKGÜMÜŞ
126- OSMANİYE KADİRLİ ÖMER LÜTFÜ ÇUBUKÇU
127- OSMANİYE MERKEZ CEVDETİYE MEHMET ÖZER
128- OSMANİYE SUMBAS İSMAİL GÖÇEBE
129- OSMANİYE SUMBAS MEHMETLİ HAMZA BÜYÜKÖZTÜRK
130- RİZE GÜNEYSU SEFER ÖZER
131- SAKARYA ADAPAZARI AYDOĞAN ARSLAN
132- SAKARYA ERENLER ŞEMSETTİN DUMAN
133- SAKARYA FERİZLİ SERHAT ÇİÇEK
134- SAKARYA GEYVE ATİLLA ZEYTİNOĞLU
135- SAKARYA HENDEK AHMET ERCAN
136- SAKARYA KOCAALİ KEMAL DİN
137- SAKARYA TARAKLI MEHMET AYDIN
138- SAMSUN İLKADIM NECATTİN DEMİRTAŞ
139- SAMSUN SALIPAZARI REFAETTİN KARACA
140- SİVAS DOĞANŞAR SERDAR GÜLAÇTI
141- SİVAS GEMEREK RECEP GARİPER
142- SİVAS GEMEREK ÇEPNİ ÖZKAN DÖNER
143- SİVAS İMRANLİ CEMALETTİN DEMİREL
144- SİVAS SUŞEHRİ ALİ TERCANLIOĞLU
145- SİVAS ŞARKIŞLA TURGAY ŞAHİN
146- TOKAT ERBAA MURAT TOYCAN SELÇUK
147- TOKAT MERKEZ EMİRSEYİT TOYGUN ALGÜL
148- TOKAT NİKSAR EMRAH KÖKNAR
149- TOKAT REŞADİYE BOZCALI MUSTAFA ŞAHİN
150- TOKAT TURHAL BEKİR BAKLACI
151- TRABZON ÇARŞIBAŞI MEHMET TURAN
152- TRABZON DERNEKPAZARI CEVDET CEMAL CANSIZ
153- TRABZON ŞALPAZARI MEHMET ÖNGÖZ
154- TRABZON YOMRA MUSTAFA BIYIK
155- YALOVA ALTINOVA BOLER ARSLAN
156- YALOVA ARMUTLU ARİF ÜRGÜP
157- YALOVA ÇİFTLİKKÖY METİN DAĞ
158- YALOVA TERMAL İBRAHİM TANER
159- YOZGAT SARIKAYA DAVUT DİCLE
160- YOZGAT SORGUN NİZAMETTİN BULUT
161- YOZGAT ŞEFAATLİ MUSTAFA YÜCESOY
162- YOZGAT YERKÖY FERHAT YILMAZ
163- ZONGULDAK DEVREK YAŞAR OCAKÇI
164- ZONGULDAK GÖKÇEBEY VEDAT ÖZTÜRK
165- ZONGULDAK GÖKÇEBEY BAKACAKKADI ÜMİT ÇAPCİ
166- ZONGULDAK KOZLU HÜDAİ DÖKMECİ
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