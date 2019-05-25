Son dakika: İYİ Parti’den 23 Haziran için sandık kurulu itirazı!

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Av. Osman Erusta, itiraz gerekçesiyle ilgili yaptığı açıklamada, sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu iddiası ile seçim iptal ettirenlerin, itiraz ettikleri usulsüzlükleri yeniden yaptıklarını söyledi.

“KAMU GÖREVLİSİ Mİ, DEĞİL Mİ BELLİ DEĞİL”

Av. Osman Erusta, siyasi partilere dağıtılan listelerde, kamu görevlisi olduğu ifade edilen kişilerin kurumlarının adının, sözkonusu kurumlarda hangi görevde bulunduklarının ve kamu görevlisi olup olmadıkları hususunun net bir şekilde belirtilmediğine dikkati çekti.

YSK'nın son aldığı kararla kamu görevlisi tanımının bir nevi 657'lilerle sınırlandırıldığını vurgulayan Av. Erusta, “Bize gelen listelerde belediye görevlisi yazıyor. Belediyeler bünyesinde çalışan işçiler kamu görevlisi değildir. Belediye iştiraklerinde çalışan kişiler ise, fonksiyonları ne olursa olsun kamu görevlisi değildirler. Yine eğitim kurumlarından isimler bildirilmiş ama görevi ve kurumu tam olarak yazılmamıştır” dedi.

YSK'ya “Madem amacınız hukuka saygı çerçevesinde seçimin tekrarı o zaman neden yeni usulsüzlükler oluşturuyorsunuz?” diye soran Av. Erusta, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“TESTİ KIRILMADAN ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

“YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin vermiş olduğu 4219 sayılı kararında bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaliyle yenilenmesine dair kararından sonra, oluşturulacak sandık kurulu başkan ve üyelerinin tespitinde, benzer hataların yaşanmamasını beklerken, ne yazık ki aynı hataların tekrar edildiği görülmüştür. Bu kapsamda İstanbul'un 39 ilçesinde 24.05.2019 tarihinde ilçe seçim kurullarınca oluşturulan, sandık kurulu başkan ve üyelerinin tespitine tarafımızca itiraz edilmiştir.

Yaptığımız itirazlarla, olası risklerin önlemini alıyoruz, süreci takip ediyoruz, ilçe seçim kurullarının hata yapmalarının önüne geçiyoruz. Bir nevi Nasrettin Hoca misali; testi kırılmadan önlem almaya çalışıyoruz.”

“SÜREÇ, YSK'YA GÜVENMENİN NE KADAR BEYHUDE OLDUĞUNU BİZE GÖSTERMİŞTİR”

31 Mart tarihinden sonra yaşanılan bu süreç seçim güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak bakımından YSK'ya güvenmenin ne kadar beyhude olduğunu bize göstermiştir. Yani biz, memleketin hangi partiden olursa olsun ahlaklı insanları, seçimin sonradan iptal edilmesine neden olabilecek her türlü ihtimali önceden öngörmek ve buna göre tedbirlerini almak zorundayız. Daha açık ifadeyle bir daha sandıkta kazanıp masada kaybetmemek için YSK'nın eline mazeret vermememiz gerekiyor.

Biz artık herkes gönül rahatlığıyla şaibesiz, şayiasız, şeffaf bir seçime girsin istiyoruz. Kimse seçmen listesinden de sandık kurullarındaki üyelerden de şüphe etmesin, her şey şeffaf ve adil olsun, ülkemiz huzur bulsun istiyoruz. Onun için İyi Parti haksızlıkların karşısında dimdik ayakta durmaya ve Türk halkının çıkar ve menfaatlerini gözetmeye devam edecektir.

İstanbul genelinde 39 ilçede yaptığımız itirazların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Asla kimsenin şahsi çıkar ve menfaatleri için, kural ihlali yapmasına müsaade etmeyeceğiz.”