Son dakika… İYİ Parti’den çok sert Lütfü Türkkan açıklaması

İşte İYİ Parti’den yapılan o açıklama;

“Aziz Milletimiz ve değerli basın mensupları: İYİ Parti, Türkiye'yi yönetmek için yola çıkmış bir siyasi harekettir. Temel amacımız, iyileştirilmiş parlamenter sistem ile Türkiye'yi 21. yüzyılın yarışan ülkeleri arasına katmaktır.

*Bu çerçevede Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır.

Partimiz seçmenine ve milletine verdiği sözleri, siyasi namusu bilen bir sorumlulukla siyaset yapmaktadır. İyileştirilmiş parlamenter sistem hassasiyetlerimiz, bu kabil siyasi savrulmaları mazur yahut meşru göremeyeceğimiz kadar mühimdir.

*Memleketin bugün içinde bulunduğu ağır şartlar, partimizce mevcut iktidarın yönetim beceriksizliği olarak görülmektedir. Partimiz bu yönetim beceriksizliğine son vermek ve ülke yönetimini üstlenmek için mücadele etmektedir.

*Sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ilkeleri partimizin ve milletimizin umududur. Bu umudun hiçbir açıklama ile söndürülmesine, değersizleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına müsaade edemeyiz.

*Bu, seçmenimize olduğu kadar devletimize ve milletimize olan sorumluluğumuzun da gereğidir.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, partinin Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda. bir İYİ Partili'nin, “AKP ile işbirliği mi yapıyoruz” şeklindeki sorusuna ilginç bir yanıt vermişti.

İYİ Parti'nin seçmen tabanında milliyetçi, muhafazakar, liberal ve sosyal demokratlar olduğunu belirten Lütfü Türkkan, partinin seçmen tabanının farklı düşüncede olduğu ancak AKP muhalefeti konusunda birleştiğini söyledi. AKP ile işbirliği yapmaya İYİ Parti seçmen tabanının yüzde 95'inin karşı çıkacağını ifade eden Türkkan, “böyle bir maceraya kimse çıkmaz” dedi.

“Ak Parti ile koalisyon yapar mısınız? Yaparız. Ben söylüyorum yaparız” diyen İYİ Parti'li Türkkan, bunun şartlarını da şöyle açıkladı: “Seçim tarihi 2020 sonunu geçmeyecek, bu bir. İki, parlamenter sisteme hemen döneceğiz. Varsa öyle bir teklifleri hemen getirsinler. Bir de öyle MHP gibi otopark, büfe alıp da koalisyon olmaz. En az 5-6 tane sağlam Bakanlık isteriz.”