Son Dakika… İYİ Parti’den ‘İdris Naim Şahin’ açıklaması

İYİ Parti'den Ordu Büyükşehir adaylığı için adı geçen İdris Naim Şahin ile ilgili bir açıklama geldi…

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve doğrulanamayan İdris Naim Şahin iddiaları Ankara kulislerini yeniden hareketlendirdi.Bir süredir CHP-İYİ Parti ittifakının Ordu'da İdris Naim Şahin ismi üzerinde anlaşma sağlayarak ortak aday göstereceği iddiaları vardı.

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İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin ile ilgili bir açıklama yaptı.

Devişoğlu, yaptığı açıklamada, Şahin'in adaylığının zaman darlığı sebebi ile gerçekleşmediğini aktardı.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden bazı tartışmalara son vermek amacıyla bir açıklama yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur.Bilindiği gibi İyi Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili olarak, gerek il ve ilçe teşkilatlarımızın ve gerekse Ordu halkının yoğun talepleri söz konusuydu.Halkın ve partimizin bu beklentisini kendisine iletmek üzere Sayın İdris Naim Şahin'e çeşitli ziyaretlerde bulundum. Bizleri son derece nazik bir biçimde karşılayarak görüş ve düşüncelerini paylaştı. Hatta genel merkezimize iade-i ziyarette bulunarak Sayın Genel Başkanımızla da görüştüler. Bende iki İçişleri eski bakanının sohbetinden ve tecrübelerinden istifade edebilmek imkanına sahip oldum.Öncelikle belirmek isterim ki; Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibariyle olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı.Sürecin en başından itibaren gösterdiği nezaket ve hoşgörü için kendisine müteşekkir olduğumu ifade eder, saygılar sunarım.”

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İdris Naim Şahin’in hem Ordu teşkilatında hem Ordu halkının çok istenilen bir isim olduğunu dile getiren Seymen, “Şahin Bey’in, Ordu Belediye Başkan Adayı olması için çok ciddi taleplerde bulundular Genel Merkez’imizden. Genel Başkan Yardımcımız Musavvat Dervişoğlu’nun açıklamasını okudunuz biraz önce. Sayın Dervişoğlu’nun dediği gibi Ordu teşkilatımızın özellikle aşırı talebi üzerine kendisiyle bir takım görüşmeler gerçekleştirildi. Genel Merkezi’mize iade-i ziyarette bulundu. Fakat bugüne kadar İdris Naim Şahin Bey’in, partimizin Ordu adayı olduğuna dair resmi bir açıklamamız olmadı. Birkaç gündür bu basında çok yer alınca Sayın Dervişoğlu açıklama yapmak zorunda kaldı. Biz kendisinin içişleri bakanlığı döneminde özellikle PKK ile mücadelede çok başarılı olduğunu biliyoruz. Ama zaman darlığı sebebiyle Sayın Şahin adayımız olamadı. Ama biz Ordu’muzda hala çok iddialıyız” dedi.

FETÖ İLE İLİŞKİLER KONUSUNDA ÇOK TEPKİ ALDIĞI İDDİALARI

Hükümetin elinde istihbarat gücü, polis gücü, yargı gücü olduğunu ifade eden Seymen, “İdris Naim Şahin Bey içişleri bakanlığı yapmış bir kişi. FETÖ ile bir bağlantısı olsaydı herhalde bugüne kadar hakkında soruşturma açılırdı. Kaçmadı göçmedi yerinde duruyor İdris Naim Bey. İYİ Parti ile FETÖ’yü ittifaklandırmaya çalışan yerler, bu iddialarda bulunuyorlar. Bu iddiada bulunanlara tavsiyem özellikle kendi içlerindeki FETÖ’yü temizlesinler. İYİ Parti içerisinde FETÖ’cü aramasınlar bu çabaları boşa olur bulamazlar” diye konuştu.