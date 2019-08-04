Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İzmir’de 3.2 büyüklüğünde deprem! | Son depremler

İzmir'de Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve merkez ilçelerinde hissedildi.

17:13 -
Haberler Gündem
Son dakika… İzmir’de 3.2 büyüklüğünde deprem! | Son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.46’da İzmir’de meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Bayraklı ilçesi olarak açıklandı. Yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve merkez ilçelerinde hissedilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

İLGİLİ HABERAkdeniz'de deprem! Muğla 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı... | Son depremlerAkdeniz'de deprem! Muğla 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı... | Son depremler

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

DHA

Son güncelleme: android-time 18:01 04.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more