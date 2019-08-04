Son dakika… İzmir’de 3.2 büyüklüğünde deprem! | Son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.46’da İzmir’de meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Bayraklı ilçesi olarak açıklandı. Yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve merkez ilçelerinde hissedilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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DHA