Son dakika… İzmir’de büyük operasyon! Kritik isim tutuklandı

Menemen Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen birçok işlem sonucu mağdur olan çok sayıda vatandaşın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

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BİLGİLER ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILDI

Polislerin teknik ve fiziki takibi sonucu tapu işlemlerinde usulsüzlük ve bazı bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığı saptandı. Gerekli delillerin toplanılmasının ardından polisin düzenlediği operasyonla aralarında Tapu Müdürü A.D.’nin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulamaları tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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TAPU MÜDÜRÜ DE DAHİL 16 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Mahkeme’ye çıkarılan şüphelilerden aralarında tapu müdürü A.D.’nin de bulunduğu 16 kişi ‘tapuda usulsüzlük ve tapu bilgilerinin üçüncü kişilere verilmesi’ suçlamasıyla tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA