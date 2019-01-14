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Son Dakika…. İzmir’de fabrikada kazan patladı: 2 ölü, 2 yaralı

Son Dakika... İzmir’in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

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Son Dakika... İzmir’in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Yeniköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bakır tozu üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi.

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Üretim esnasında kazanda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre Selçuk Çelebi isimli işçi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Patlama sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralı işçilere hemen müdahale ederek Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan mühendis Aziz Yıldız, dakikalarca kalp masajı yapılmasına rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının tedavisi sürerken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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Son güncelleme: android-time 19:1814.01.2019
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