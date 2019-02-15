Son dakika… İzmir’de sanayi bölgesinde EYP’li saldırı

Alınan bilgiye göre, 10045 Sokak’ta patlama sesi duyan güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri kokuya duyarlı dedektör köpek yardımıyla ikinci bir şüpheli paket olduğunu tespit etti.

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CAN VE MAL KAYBI YOK

Polis ekiplerine tuzaklama olabileceği değerlendirilen şüpheli paket, kontrolü şekilde patlatıldı. İmha edilen paketin içinde el yapımı patlayıcı (EYP) olduğu öğrenildi.

Patlamalarda can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. AA