Son dakika… İzmir’deki orman yangını hakkında flaş gelişme!

Yangınla ilgili Tarım Bakanı Pakdemirli, “Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı. Bunların 4’ü aktif olarak bugün devam etti. İkisi Muğla ikisi İzmir’de. Bugün İzmir’de eklenen yangınlarımız da oldu, Aliağa ve Buca’da. Bu saat itibarıyla kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangımız var” dedi.

Ekipler, alevlerin tehdidi altındaki Seferihisar’ın Beyler Mahallesi’ne yönlendirildi. Henüz söndürülemeyen alevler, en çok Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi çevresinde etkili oluyor. Yangının ilerlediği bölgeye, 17 helikopterle havadan da müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına karadan katılan ekiplerin sayısı ise artırıldı. Farklı illerden getirilen 100’e yakın arazöz ile itfaiye ekipleri ve bölge sakinleri, yangına müdahale ediyor.

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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de yangının ilçeye bağlı Beyler Mahallesi’ni tehdit etmesi nedeniyle tüm iş makinelerini bu mahalleye yönlendirdiklerini söyledi. Yetişkin, “Eski Orhanlı Mahallesi’nde tehlike geçse de Beyler Mahallesi halen tehdit altında. Rüzgar müdahaleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm iş makinelerimizi öğleye doğru Beyler’e gönderdik” dedi. DHA