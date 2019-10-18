Son Dakika… Kadıköy’de 11 katlı apartmanda yangın

Kadıköy, Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi’nde bulunan 11 katlı apartmanın 7’inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen 5 kişiyi tahliye ederek, sağlık ekiplerine teslim etti. Apartman sakinleri de tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü.

Ekiplerin duman tahliyesi devam ederken, apartman sakinleri bina önünde bekledi. DHA