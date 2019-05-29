Son dakika… Kadri Gürsel cezaevine girmek için adliyeye geldi

Süreçle ilgili Sözcü’ye konuşan Gürsel “Normalde hiç cezaevine girmemem gerekiyor. Ama yasadaki bu durum nedeniyle şimdi tekrar cezaevine gireceğim. Bana 20 Mayıs’ta tebligat geldi. 10 gün içinde savcılığa gelmem istenildi. Ben de süre dolmadan geldim. Bana yapılan suçlama tamamen gazetecilik faaliyetidir. Benim denetimli serbestlik hakkını kazanmış olmam lazım. Benim aslında potansiyel olarak beraat etmem gerekiyor. Bu çok absürt bir netice. İnfazın durdurulup yeniden yargılanmam ve beraat etmem gerekiyor.” dedi.

(Ayrıntılar gelecek)