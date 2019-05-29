Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Kadri Gürsel cezaevine girmek için adliyeye geldi

Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine, infazı için adliyeye davet edildi. Kadri Gürsel saat 14:00 sıralarında Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Gürsel'in işlemlerinin ardından Metris Cezaevi'ne gönderileceği öğrenildi. Gürsel'in denetimli serbestlik işlemlerinin ardından kısa süre sonra tahliye edilmesi bekleniyor.

Can ÖZÇELİK
14:18 -
Haberler Gündem
Son dakika… Kadri Gürsel cezaevine girmek için adliyeye geldi

Süreçle ilgili Sözcü’ye konuşan Gürsel “Normalde hiç cezaevine girmemem gerekiyor. Ama yasadaki bu durum nedeniyle şimdi tekrar cezaevine gireceğim. Bana 20 Mayıs’ta tebligat geldi. 10 gün içinde savcılığa gelmem istenildi. Ben de süre dolmadan geldim. Bana yapılan suçlama tamamen gazetecilik faaliyetidir. Benim denetimli serbestlik hakkını kazanmış olmam lazım. Benim aslında potansiyel olarak beraat etmem gerekiyor. Bu çok absürt bir netice. İnfazın durdurulup yeniden yargılanmam ve beraat etmem gerekiyor.” dedi.

(Ayrıntılar gelecek)

Son güncelleme: android-time 14:27 29.05.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more