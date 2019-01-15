Son dakika… Kalın’dan 3600 ek gösterge açıklaması

Saray'da yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın 3600 ek gösterge konusunda 4 meslek için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Ocak Çarşamba Moskova’ya günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Kalın, “Terörle mücadele ve Türkiye’yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “İdlib’deki amacımız başta neyse bugün de o. Amacımız o bölgedeki insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır” ifadesini kullandı.

Kalın: “ABD heyeti geçen hafta bize 5 maddelik, resmi bağlayıcılığı olmayan, ana başlıklarıyla ABD’nin çekilme kararını teyit eden bir kağıt verdi.”

Kalın: (ABD ile) “Ekonomik tehdit konuları artık geride kaldı. Bugün yeni bir hedef kondu ve bu pozitif gündemle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Kalın: “Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir.”

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