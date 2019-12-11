Son dakika… Kalın’dan Suriye toplantısı açıklaması

2019’un son Kabine toplantısı sürerken Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralara karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Suriye ile ilgili gelişmelere değinen Kalın “Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre’de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta. Bu toplantıda güveli bölge de ele alınacaktır” dedi.

Kalın ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus lider Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtti.

DAVUTOĞLU ZİYARETİ

AKP eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık’ın Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Kalın, “Feyzullah Kıyıklık, AK Parti’de yıllarca siyaset yapan bir büyüğümüz. Şu an kendisi AK Parti’de değil. Erdoğan’ın bu konuda bir talimatı olmamıştır. Kendi açıklamasında ne amaçla gittiği belirtiliyor. Herhangi bir görevlendirme söz konusu değildir” dedi.

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