Son dakika: Kar rotasını değiştiriyor, uyarılar sürüyor! | Meteoroloji’nin hava durumu tahminleri

İstanbul ve Marmara Bölgesi dün son karlı gününü yaşarken bugünden itibaren hava sıcaklıkları artmaya başlıyor ve kar yağışı rotasını Anadolu’ya çeviriyor. Salı günü yurdun doğu bölgelerinde kar etkili olacak, çarşamba günü ise İç Anadolu Bölgesi, Ankara dahil karlı olacak.

KAR ROTASINI DEĞİŞTİRİYOR

Batı kesimlerde yağmura dönüşen kar yağışı, doğuda soğuk havanın da etkisiyle kar olarak görülecek. Hafta sonuna doğru ise hava sıcaklıkları ciddi şekilde artacak.

KAR YAVAŞ YAVAŞ DOĞUYA KAYIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Konya Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara’nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.