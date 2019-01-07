Son dakika | Kar yağışı sonrası İstanbul’da trafik durumu

İstanbul'da akşam üzeri başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken iş çıkış saatine denk gelen yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul’da akşam üzeri başlayan kar yağışı bazı bölgelerde trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu görülmezken FSM Köprüsü’nde Avrupa’dan Anadoluya geçişlerde trafiğin yoğunlaştığı gözlendi.

Beşiktaş’tan başlayan trafik Büyükdere caddesi üzerinde Maslak’a doğru yoğunlaşırken aynı yolun ters yönünde de yer yer sıkışıklık yaşanıyor.

Öte yandan Sarıyer’de, seyir halindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Araç içinde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğun akıcı durumda.

Anadolu yakasında ise Kadıköy Bağdat caddesi ve Ümraniye Alemdağ caddesi üzerinde trafik yoğunluğu var.

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