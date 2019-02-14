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Son dakika… Kartal’da çöken binaya ilgili flaş gelişme!

Kartal’da, geçtiğimiz hafta 8 katlı binanın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ
17:32 -
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Son dakika… Kartal’da çöken binaya ilgili flaş gelişme!

İstanbul Kartal'da, geçtiğimiz Çarşamba günü 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, yapı ruhsat sürveyanı (inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri) Arzu Keleş Baran ile Proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirilmişti.

Polis eşliğinde adliyeye getirilen 4 şüpheli soruşturma kapsamında görevlendirilen iki cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcılıkta yaklaşık 3 saat süren ifade işlemlerinin ardından Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanmaları talebiyle, Osman Mısırlıoğlu ve Arzu Keleş Baran ise haklarında adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu sevk edildikleri suçtan tutuklanırken, Osman Mısırlıoğlu ve Arzu Keleş Baran ise haklarında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son güncelleme: android-time 19:40 14.02.2019
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