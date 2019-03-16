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Son dakika: Katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı

Antalya'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını övdüğü iddia edilen "Ekşi Sözlük" yazarı tutuklandı.

14:52 -
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Son dakika: Katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısını övdüğü öne sürülen “Ekşi Sözlük” yazarı hakkında inceleme başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli A.A’nın Antalya’nın Alanya ilçesinde olduğu tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla şüpheli gözaltına alındı. A.A’nın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklandığı bildirildi.

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Son güncelleme: android-time 16:02 16.03.2019
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