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Son dakika… Kaybolan 2 dağcıyı arayan AKUT ekibi de kayboldu, 1 kişi ölümden döndü

Uludağ'da kaybolan ve 3 gündür haber alınamayan 2 dağcıyı arayan 4 kişilik AKUT ekibi zirve yolunda yoğun sis nedeniyle kayboldu. Bir süre sonra irtibat kurulan ekipten bir kişinin dereye düşerek donma tehlikesi geçirdiği öğrenildi. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı.

15:30 -
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Uludağ’da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp’ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi.

Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin, Karadere bölgesinde yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise dereye düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Dereye düşen AKUT personelinin donma tehlikesi geçirdiği bildirildi. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı.

Haber pazar sis son dakika Uludağ
Son güncelleme: 15:58 04.12.2019
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