Son dakika… ‘Kayyum operasyonu’ ile ilgili ilginç detay

DİYARBAKIR 946 GÜN HDP, 881 GÜN KAYYUM, 141 GÜN HDP, YENİDEN KAYYUM

30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Gülten Kışanak’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından 1 Kasım’da 2016 tarihinde Diyarbakır Belediyesi’ne kayyum atanmıştı.

Daha önce Diyarbakır Vali Yardımcılığı görevinden bulunan Ankara, Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla, kayyum başkan olarak görevlendirilmişti.

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Tam 881 gün bu koltukta oturan Atilla, 31 Mart 2019’daki seçimlerde AKP’den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmiş ancak seçimleri kaybetmişti

HDP’NİN ADAYI KAZANDI, 141 GÜN BAŞKAN KALABİLDİ

31 Mart seçimlerinde sandıktan HDP’nin adayı Adnan Selçuk Mızraklı birinci olarak çıkmıştı. Mızraklı’nın başkanlığı tam 141 gün sürdü. “Terör örgütü PKK/KCK ve uzantılarının amaçları için çalışmakla” suçlanan Mızraklı görevden alındı ve yerine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ‘kayyum başkan’ olarak atandı.

VAN: 963 GÜN HDP, 864 GÜN KAYYUM, 141 GÜN HDP, YENİDEN KAYYUM

2014 yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna seçilen Bekir Kaya ise bu görevini 17 Kasım 2016’ya kadar sürdürdü.

Görevden alınan Kaya’nın yerine Van Valisi İbrahim Taşyapan kayyum başkan olarak atandı.

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde ise Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına HDP’nin adayı Bedia Özgökçe Ertan seçildi. Ancak Ertan da 19 Ağustos itibarıyla görevinden alındı. Ertan’ın yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez atandı.

MARDİN: 963 GÜN HDP, 864 GÜN KAYYUM, 141 GÜN HDP, YENİDEN KAYYUM

Gülten Kışanak ve Bekir Kaya gibi 2014 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Türk de bu görevini 17 Kasım 2016’ya kadar sürdürdü.

Başkanlığının 963’ncı gününde görevden alınan Türk’ün yerine o dönemki Van Valisi Mustafa Yaman atandı. Mardin 864 gün boyunca kayyum tarafından yönetildi.

31 Mart’ta partisi HDP tarafından yeniden Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ve seçimleri kazanan Ahmet Türk de 19 Ağustos 2019’da yeniden görevinden alındı. Türk’ün yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez getirildi.

31 MART’TA NE KADAR OY ALDILAR?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde; Diyarbakır’da HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı oyların yüzde 62.93’ünü almıştı. Mardin’de ise HDP adayı Ahmet Türk, kullanılan oyların yüzde 56,24’sını, Van’da ise Bedia Ertan Özgökçe, yüzde 53.83’sını alarak başkanlık koltuğuna oturmuştu.