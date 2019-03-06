Son dakika: KCK’nın Türkiye sorumlusuna 17 yıl 9 ay ceza

Terör örgütü KCK’nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Sara Aktaş’a, ”terör örgütü yöneticiliği” ve ”örgüt propagandası yapmak” suçundan yargılandığı davada, 17 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, firari sanık Aktaş katılmadı. Duruşmada, Aktaş’ın avukatı hazır bulundu.
Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilinin suç işlemediğini savunarak, hakkındaki tüm suçlamalardan beraatini talep etti.
Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Aktaş’ın ”silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” ve ”terör örgütü propagandası” yapmak suçlarından 17 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Sanık hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle verilen cezadan indirim yapmayan heyet, sanık hakkında çıkarılan tutuklama yönelik yakalama kararının infazının beklenilmesine karar verdi. AA
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