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Son dakika… KHK’lı başkanlara mazbata yok!

Yüksek Seçim Kurulu, KHK’lı başkanlara mazbata verilmemesi kararını verdi. Mazbatalar, seçimi ikinci sırada tamamlayan isimlere verilecek.

20:12 -
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Son dakika… KHK’lı başkanlara mazbata yok!

Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK’ye itirazda bulunulmuştu. Bu kişilere mazbata verilip verilmediğiyle ilgili il seçim kurullarına başvuran YSK, KHK ile ihraç edilen adaylara mazbata verilmemesini kararlaştırdı.

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Kurulun bu kararı, ilgili kanun ve KHK’de yer alan “Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz” hükmü gereğince aldığı öğrenildi.

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KHK, gerekçesiyle başkanlığı iptal edilen ilçe belediye başkan sayısı şimdilik 4 olarak biliniyor. AA

 

Son güncelleme: android-time 21:14 10.04.2019
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