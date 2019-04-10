Son dakika… KHK’lı başkanlara mazbata yok!

Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK’ye itirazda bulunulmuştu. Bu kişilere mazbata verilip verilmediğiyle ilgili il seçim kurullarına başvuran YSK, KHK ile ihraç edilen adaylara mazbata verilmemesini kararlaştırdı.

İLGİLİ HABER Son dakika haberi... Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimler iptal edildi!

Kurulun bu kararı, ilgili kanun ve KHK’de yer alan “Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz” hükmü gereğince aldığı öğrenildi.

İLGİLİ HABER YSK'ya itiraz süreci tamamlandı! Hangi parti hangi ilde itiraz etti? | Son dakika haberleri

KHK, gerekçesiyle başkanlığı iptal edilen ilçe belediye başkan sayısı şimdilik 4 olarak biliniyor. AA