Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’dan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklaması!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri için Batman’daydı. Burada EYT’lilere seslenen Kılıçdaroğlu, CHP’nin aile sigortası adlı projesini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, “EYT’liler beni dinlesinler. Aile yardımları sigortası şu: Emeklilik yaşı 65, patron geldi 55 yaşında dedi ki işine son veriyorum. Kıdem tazminatı aldı. 1 yıl da işsizlik sigortası aldı. Geriye kaldı emeklilik için 9 yıl, gidiyor iş verene diyorlar ki sen yaşlısın… Gidiyor devlete beni emekli et diyor, devlet diyor ki sen daha gençsin 9 yılın daha var. Nasıl geçinecek bu insan ailesine nasıl bakacak? O zaman aile yardımları sigortası devreye giriyor. Emekliliğine kadar bir ailenin aç kalmaması lazım yoksul kalmaması lazım.

Hem demokrasinizi geliştireceksiniz, hem katma değeri yüksek ürünler üreteceksiniz, güçlü bir sosyal devlet olacaksınız. Bunlar olmadığı takdirde Türkiye güçlü bir devlet olamaz.

Bu söylediklerimde eksiklik olabilir ama yanlış tek bir harf bile yok. Birlikte yaşayacaksak bu dönüşümleri tamamlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kanaat önderlerinin bölgede sözünün itibar gördüğünü vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sandığa gideceğiz oy kullanacağız, neye göre oy kullanacağız? Sizler kanat önderlerisiniz, ben niye kanaat önderleriyle toplantı yapıyorum, çünkü sizin bu bölgede sözünüz geçiyor, bu bölgede siz konuştuğunuz zaman birileri sizi dinliyor. ‘Bu kişi doğruyu söylüyor’ diyor. Belki çok farklı siyasi görüşlerden geliyorsunuz hepinizin siyasi görüşüne saygı duyuyorum ama bir krizden çıkmamız lazım. 2019 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kalkınma planı yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kalkınma planı yok, 2018’le bitti, 2019’da yeni kalkınma planı gerek, kalkınma planı yok. Biz bu eleştirileri yapınca Cumhuriyet Halk Partisi’ne acımasızca bir eleştiri, ‘Her şeyi eleştirmeye başladılar, ‘nasıl düşmanlaştırırız?’ diye. Kardeşim ben kimseyi düşman görmüyorum. Bu ülkede yaşayan herkes benim kardeşimdir. Ben herkesin sorununu dile getirmek zorundayım. Benim saray merakım yok, uçan saraylarda yaşama merakım yok, yok öyle bir şey. Saray merakım varsa gerçekten ‘Allah belamı versin.’ diyeceğim, yok öyle bir şey. Bu ülkede hepimiz huzur içerisinde yaşıyorsak ben amacıma ulaşmışım demektir.”

ZAM TEPKİSİ

Tarım ürünlerindeki fiyat artışlarına değinen Kılıçdaroğlu, “İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmedi. Neden? Ekince çiftçi zarar ediyor. Fiyatını artırınca da terörist ilan ediliyor. Niye? ‘Fiyatı artırdı’ diye. Siz hiç Türkiye Cumhuriyeti tarihinde esnafın, sanayicinin, tüccarın terörist ilan edildiğini duydunuz mu? Yeni teröristlerimiz çıktı ortaya, ne yapsın bu adamlar? Asıl eğer birisini ‘zam yaptı’ diye terörist ilan edeceksen aynaya bakacaksın kardeşim, doğal gaza, elektriğe, gübreye, yolların geçiş ücretine sen zam yaptın, dolar senin yüzünden arttı, avro senin yüzünden arttı. Kim yaptı? 17 yıldır ülkeyi yönetenler yaptı” ifadesini kullandı. AJANSLAR