Son dakika… Kılıçdaroğlu ile Akşener ortak açıklama yapacak

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim öncesi siyasi partilerin çalışmaları hızlandı. Seçimde ittifak kararı alan CHP ve İYİ Parti’de liderler yeniden bir araya geliyor. Saat 11.30’de İYİ Parti Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener bir görüşme gerçekleştirecek. İki lider seçimlerle ilgili bir değerlendirme yapacak. Yapılacak olan bu görüşmelerin ardında da saat 12.00’de Kılıçdaroğlu ve Akşener kameraların karşısına geçerek ortak bir açıklama yapacak.

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CHP’DEN AÇIKLAMA GELDİ

İki liderin yapacağı görüşmeyle ilgili CHP’den açıklama geldi. Açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Ocak Cuma (bugün) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. (Saat 11.30) İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener, saat 12:00'de ortak basın açıklaması yapacak” ifadelerine yer verildi.