Son Dakika… Kılıçdaroğlu: İmamoğlu kazandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı…

BİNALİ YILDIRIM’A ELEŞTİRİ

Bugüne kadar çok sayıda seçim yaşandığını belirten Kılıçdaroğlu, “İlk kez bu kadar adaletsiz şeylerle karşı karşıya kaldık. Ama halk demokrasiyi seçti. Bu bizim için çok önemli ışık. Bütün iftiralara rağmen halk ‘demokrasi’ dedi. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda. Bizi üzen şu, başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış birisinin elinde veri olmadan yangından mal kaçırır gibi açıklama yapmasını kendisine yakıştıramadım. Dolayısıyla buradan İstanbul’daki örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. 48 saat kimse uyumayacaksınız. Göreceksiniz İstanbul’a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara’ya baharın geldiği gibi. Bütün iftira kampanyalarına rağmen başarı gösteriyoruz. Bizim başarımızı Türkiye’de 81 milyon insanın demokrasiye özlemi olarak görüyoruz. Bunu asla zafer olarak göstermiyoruz” dedi.

“EN BÜYÜK ENDİŞEMİZ TEKRAR IMF’NİN KAPILARINI ÇALINMASIDIR”

Seçimin sıcaklığı geçtikten sonra Türkiye’nin tekrar yanıcı günlerine döneceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Ekonomide mutfaktaki yangına dönecektir. Biz 11 Ağustos 2018’de Türkiye bu ekonomik krizden nasıl çıkar diye 13 madde halinde açıkladık. Eksiktir diyebilirlerdi ya da eleştirebilirlerdi de ama 13 maddenin hiçbirisi dikkate alınmadı. Türkiye seçimden sonra iktidarın alacağı daha sert önlemlerle mutfaktaki yangının dozunu arttıracaktır. Bunu hepimiz biliyoruz. En büyük endişemizde yine IMF’nin kapılarını çalmasıdır. Bunun da bütün göstergeleri var. Biz yine sorumluluğunu bilen bir parti olarak ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.

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İYİ PARTİLİ ADAYLARA DESTEK İSTEDİ

Kılıçdaroğlu son olarak, Meral Akşener’e de teşekkür ederek, “Demokrasi için Millet İttifakı’nın gösterdiği çaba bizim Türkiye demokrasi tarihinde yerini alacaktır. Balıkesir ve Uşak’taki CHP’li arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Mutlaka sandıklara sahip çıkın. Orada da İYİ Parti’li adayların kazanması için elinizden gelen her türlü çabayı göstermenizi istiyorum” dedi.