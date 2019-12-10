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Son dakika: Kırmızı uyarı geldi! Kuvvetli sağanak ve fırtına…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı son dakika uyarısıyla Akdeniz Bölgesi'ni ve Ege Bölgesi'nin güneyini uyardı. Fırtına ve kuvvetli yağmur bu bölgelerde ciddi şekilde etkili olacak. Fırtına yer yer 90 kilometre hıza ulaşırken bazı noktalarda metrekareye 100 kilogram dolaylarında yağış düşecek...

12:05 -
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Son dakika: Kırmızı uyarı geldi! Kuvvetli sağanak ve fırtına…

Meteoroloji son dakika uyarısıyla duyurdu; Akdeniz’e fırtına yaklaşıyor. Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

FIRTINA YARIN DA SÜRECEK

Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın(Çarşamba) Öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

MUĞLA VE AYDIN’A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’nin uyarısına göre; Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Bodrum, Marmaris, Datça, Kuşadası, Didim) bugün başlayacak sağanak yağışların bu gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

ISPARTA VE BURDUR DA ETKİLENECEK

Burdur'un doğusu (Bucak, Ağlasun, Çeltikçi) ile Isparta’nın güneyinde (Sütçüler) görülecek yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

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Son güncelleme: 12:06 10.12.2019
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