Son dakika: Ankara’da askeri kışlada patlama! 5 asker yaralı

Bugün saat 19.00 sıralarında Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu’na bağlı Sakarya Kışlası’nda patlama meydana geldi.

Patlamanın mühimmattan kaynaklandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Patlamayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. Açıklamada, “Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kazada yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır” denildi.

ERDOĞAN, OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin’den bilgi aldığı bildirildi. AJANSLAR