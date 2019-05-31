Son dakika… Küçükçekmece’deki istismar olayına 37 yıl hapis istendi

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde 22 Nisan 2019 günü 5 yaşındaki M.E. isimli küçük kız tanımadığı bir kişi tarafından evinin yakınındaki bir binanın arkasına götürülerek istismara uğramıştı. Olay kısa sürede toplumda infiala neden oldu. Mahalle sakinleri şüphelinin yakalanması için günlerce olayı protesto etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında küçük kızın ve arkadaşı olan bir tanığın ifadesi alındı. Eşgal bilgileri ve üzerinde bulunan kıyafetlerin öğrenilmesiyle, polis sapığı her yerde aramaya başladı.

Olaydan 4 gün sonra Pakistan uyruklu Mohammad Vasıf yakalandı. Küçük kıza istismarda bulunan saldırgan Vasıf ifadesinde suçlamayı kabul etti. Soruştura sonunda hazırlanan iddianamede saldırganın M.E’ye karşı cinsel saldırıyı gerçekleştirdiği ve cinsel amaçla hürriyetinden alıkoyduğu ifade edildi. İddianamede şüphelinin “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 22 yıldan 37 yıla kadar hapsi istendi.