Son dakika: Kumluca’da 3.7 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerine göre son depremler…

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Kumluca ilçesinin 42 kilometre açığında Akdeniz’de, saat 22.04’te, deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak kaydedildi. Kumluca’nın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen depremin hasara yol açmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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