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Son dakika… İzmir ve Manisa’da korkutan deprem! (27 Ocak 2019 Pazar son depremler)

Ege Bölgesi'nde bir dakika arayla iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 06.15'te 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Saatler 06.16'yı gösterdiğinde ise İzmir Menemen'de 3.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Sozcu.com.tr
06:30 -
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Son dakika… İzmir ve Manisa’da korkutan deprem! (27 Ocak 2019 Pazar son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 06.15'de yerin 7 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem Manisa ve çevre illerde hissedildi.

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BİR DAKİKA SONRA İZMİR DE SALLANDI

AFAD’dan alınan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 06.16'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Görsel: Kandilli Rasathanesi

Görsel: Kandilli Rasathanesi

CUMA GÜNÜ 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan 25 Ocak Cuma günü İzmir'in Menemen ilçesinde ise 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Son güncelleme: android-time 06:55 27.01.2019
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