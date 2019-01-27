Son dakika… İzmir ve Manisa’da korkutan deprem! (27 Ocak 2019 Pazar son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 06.15'de yerin 7 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem Manisa ve çevre illerde hissedildi.

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BİR DAKİKA SONRA İZMİR DE SALLANDI

AFAD’dan alınan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 06.16'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CUMA GÜNÜ 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan 25 Ocak Cuma günü İzmir'in Menemen ilçesinde ise 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.