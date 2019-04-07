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Son dakika… Mansur Yavaş, yarın mazbatasını alıyor!

Ankara'da resmi olmayan  sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın yarın mazbatasını alacağı bildirildi.

23:18 -
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Son dakika… Mansur Yavaş, yarın mazbatasını alıyor!

Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş’ın basın birimden yapılan yazılı açıklamaya göre; Mansur Yavaş’ın yarın saat 11.00’da mazbatasını alacağı bildirildi. Açıklamada, Yavaş’ın daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geçerek devir teslim törenine katılacağı, ardından Anıtkabir’i ziyaret edeceği belirtildi. Mansur Yavaş, 16.30’da ise belediye önünde vatandaşlara seslenecek.

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Son güncelleme: android-time 23:29 07.04.2019
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