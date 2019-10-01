Son dakika… Mansur Yavaş’tan canlı yayında önemli açıklamalar

Fatih Altaylı’nın sunduğu Habertürk’teki canlı yayına katılan Mansur Yavaş gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavaş’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Hem su tasarrufu sağlayalım, hem de bir miktar artış yapalım ki acil yatırımlarımız var. Ankara’nın acil değişmesi gereken boruları var. Maalesef bunlar Meclis’ten geçmedi, ben veto ettim, yeniden konuşacağız Meclis’te. Bizden önce metro devredilmiş Ulaştırma Bakanlığı’ndan, EGO Genel Müdürlüğü’ne verilirken protokol yapılmış. Biz belediye başkanı olup göreve başladıktan sonra kararname ile her ay yüzde 5 kesinti yapıldı. EGO yapmış protokolü, belediye imzalamamış. Metronun geliri çok az. 2000’li yıllarda başlayan metro eski sistemde kalmış. Vagon başı 30-40 yolcudan aşağı olmaması lazım. Maalesef iyi değil. Havaalanı metrosu için uğraşıyoruz. İki alternatif var. Bizim projemizde Siteler üzerinden giden metro planlıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bununla ilgili dünyada kredi verecek ne kadar kuruluş var hepsiyle görüşüyoruz. Bu kararları alırken tek başımıza almak istemiyoruz. Acilen bir ulaşım çalıştayı yapmak istiyoruz. Ankara’nın ulaşım master planımız yok. Bu planı yaptırmamız gerekiyor. Bunu yaparken ayrıca alternatif ulaşım neler olabilir gibi, bu konuya ilgi duyan herkesi toplayacağız.

ANKARA İÇİN PROJELER

Kent konseyinde de tartışacağız. Ulus’ta neler yapmalıyız diye vatandaşa sorduk. Yüzlerce kişiden cevap geldi. Vatandaş kendisine sorulduğu zaman çözümü söylüyor. Milli günlerimizi nasıl kutlayalım diye soruyoruz. Kent konseyine de, halka da soruyoruz. Meslek odalarıyla yaptığımız toplantıda ‘tek başına suçu bana işletmeyin, iyi de yaparsak kötü de yaparsak beraber yapalım’ diyorum. Bu nedenle ulaşımı da masaya yatırıp artık Ankara’da ulaşım sorununa çözüm bulalım istiyoruz. Bakın ülkede kanser arttı. Bir yandan hükümetimiz olumlu bir şey yapıyor, sigarayı yasaklıyor ama sokakta o kadar çok araba dumanına maruz kalıyoruz ki. Geçenlerde Moskova’ya gittik. Dinlerken artık dünyadaki trend asfalt, metro, imar bitmiş. Bir tane trend var, kentimizde yaşayan insanları daha sağlıklı nasıl yaşatırız? Helsinki Belediye Başkanı ‘Maalesef bisiklette yüzde 85’e geçemedik’ dedi. Bırakın Ankara’da yüzde 5’e bile geçemedik.

“SU İNDİRİMİNDEN ANKARALI’NIN CEBİNDE KALAN 1 MİLYAR 710 BİN TL”

Borçlardan haberimiz vardı. Daha derli toplu belediye beklerdik. Ama maalesef değil. İtfaiyeye 600 kadar eleman almış. 2011’den sonra hiç alınmamış. Personel eksiği de var. otobüslerin 1400’ü çalışır durumda. Öncelikler farklı olmuş. Daha çok asfalt yapılımı veya mucize, çılgın projelere aktarılmış. Su parasına itiraz etmiştik. Bu işte bir yanlışlık var diyorduk. Biz itiraz etmeseydik şu anda 9 TL olacaktı. Ankaralı’nın cebinde kalan 1 milyar 710 bin lira. Belediyenin iki tane cebi var deniyor. Devletin de belediyenin de ciddiyeti vardır. Nasıl olsa hükümetin parasıdır diyerek Sağlık Bakanlığı’nın bütçesini bayındırlıkta kullanamazsınız. DSİ ikaz etmiş, taşkın bölgeleri var, bunların yapılması lazım, riskli bölge. Ankara’nın eskiyen boruları var. Bunların yapılması gerekirken adeta diğer yatırımların finansında kullanılmış. Bütçe yönetiminde çok problem var. Mustafa Tuna zamanında yapılan bütçede 8,5 milyar lira olarak öngörülmüş ancak 2.9 milyarı gayrimenkul satışı ile kapatılacağı öngörülmüş. Bu devirde 3 milyarlık gayrimenkulu kime satacaksınız? İşet otomatikman 3 milyar açıkla başlıyorsunuz. Hemen tasarrufa başladık. 136 milyon lira tasarruf ettik. 200 günün sonunda 226 milyon lira bütçe fazlası verdik. 405 milyon lira da bütçe açığını kapattık. Baktığınızda 600-700 milyon tasarruf ettik ki dengeleyelim. Önümüzdeki yıl kendi bütçemizi kendimiz yapacağız.

ÜNİVERSİTELERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Uzun yıllardır Hacettepe, ODTÜ, Bilkent’te aşağıda yolların ağzında otostop yaparlar. Şimdi onların hepsine ücretsiz otobüs koyduk. Yakında 400 kadar bisiklet koymak suretiyle okullarına ulaşabilecekler. 54 kilometre bisiklet yolu yapmayı planlıyoruz. Bir şeyi denemeden peşin peşin Ankaralı binmez, yapmaz dememek gerekiyor. Öğrencilerin 10 bin, 20 bin, 30 bin tanesinin okula bisikletle gittiğini düşünün. Şimdi elektrikli bisikletler çıktı. Çok yaygın bir şekilde kullanılacağını düşünüyorum. Şu anda özendirme aşamasındayız.

“420 MİLYAR TL ALACAĞIMIZ VAR”

Meclisteki tartışmalara bakılırsa çok kabullenmemiş. Hiçbir belediye başkanı ve il müdürü beni tebrik etmeye gelmedi. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu söyledim. Özellikle ilçe belediye başkanları AK Parti döneminde değişti, büyükşehir belediye başkanlarına yetki verdi. Ben istiyorum ki, gelin ortak yönetelim. Gökçek döneminde asla 25 belediye başkanı yanyana gelmemişti. Gelin dedim. Daha yeni yeni, koordinasyon toplantısı yaparsan geliriz diye haber gönderdiler. Burada parti farkı yok. Ankara halkı belediye başkanı olarak beni seçtiyse diğerlerini belediye meclis üyesi seçti, denge kurdu orada. Hepimiz oraya bir iddia ile geldik. Şimdi belediye başkanı benim yanıma gelmeyince o kaybediyor. Ana caddeler, parklar bana ait, köylere de hizmet ediyorum. İl müdürleri de aramaya başladılar. İlk seçildiğimizde engellemelerle karşılaştık. Şehir hastaneleri yolları protokole bağlanmış. Yapılmadık çok az kısmı kalmış. 420 milyar lira belediyenin alacağı var. Biz malları satışa çıkaracaktık, 22’sinde bir baktık ki TOKİ’ye devretmişler. Biz bu konuda hiçbir belediye başkanı bir şey söylemedik. Bala Belediye Başkanı konuşmaya başladı, ‘eksiğimiz var, yapmıyorsunuz’ dedi. ‘Ben sizi ilk defa görüyorum’ dedim.

“EKREM BEY’İN ARANMADIĞINI ÖĞRENDİM”

Ben Özbekistan’a gitmiştim. Taşkent’le kardeş şehir olmak için gitmiştik. Geldiğimde ‘Pazar akşamına kadar acilen belediye yasasında değişmeyi öngördüğünüz taslağı bildirin’ dedim. Sayın Fuat Oktay’ı aradım. Bunu hazırlayacak pozisyonda değilim henüz yurt dışından geldim. Ekrem Bey’in de bilgisi yok şu anda. 11 belediye başkanının müşterek taleplerinden bahsetmiştik. Fuat Bey, yanındakilerine ‘Ekrem Bey’e haber vermediniz mi?’ dedi ve vermelerini söyledi. Daha sonra Ekrem Bey’in aranmadığını öğrendim. Ben kendi hazırladıklarımı gönderdim. Ekrem Bey oraya çağrılmayacağı noktasında bilgim yok.