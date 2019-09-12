Son dakika: Marmara ve Ege’ye ‘hamleli fırtına’ uyarısı! İstanbul, İzmir dikkat…

Marmara ve Ege’ye ” kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına” uyarısı geldi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda atı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat çekildi.

MARMARA VE EGE’DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK!

Meteoroloji’nin uyarısına göre;

Rüzgarın yarın (13.09.2019 Cuma) Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklaeli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege’de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

EGE’Yİ SAĞANAK VURACAK

Ege için Meteoroloji’nin uyarısı şu şekilde;

Yarın (13.09.2019 Cuma) Ege Bölgesi’nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir’in doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.