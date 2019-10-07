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Son dakika: Marmara’da 3,1 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasına göre saat 09:46'da gelen deprem 7,5 kilometre derinlikte gerçekleşti. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

10:10 -
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Son dakika: Marmara’da 3,1 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 09.46'da Marmara Denizi’nde 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 7,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

deprem son dakika
Son güncelleme: 10:18 07.10.2019
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