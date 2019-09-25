Son dakika haberi: Marmara’da 3,3 büyüklüğünde deprem! Artçılar devam ediyor…

AFAD verilerine göre; saat 16:07’de merkez üssü Marmara denizi olan 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7,02 kilometre olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın verilerine göre, saat 16.07’de, merkez üssü Tekirdağ´ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıkları olan, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerden 7.02 kilometre derinde meydana gelen deprem, çok fazla hissedilmedi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

İstanbul´un Silivri ilçesinin açıklarında, dün saat 11.00´de, meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların devam ettiği belirlendi. Depremin ardından dün saat 11.57´de, 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. Bu sarsıntı da Silivri´den hissedilirken, Marmara Denizi´ne artçı depremler meydana gelmeye devam etti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER