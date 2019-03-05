Son dakika: Marmara’da 4.0 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Marmara Denizi’nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa’nın Bayramdere bölgesi yakınlarında hissedildi.



Depremin yerin yaklaşık 11 km altında oluştuğu açıklandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER