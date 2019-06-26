Son dakika… 1 kişinin bayıldığı Marmaray arızasıyla ilgili TCDD’den açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arızayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün (26 Haziran 2019) Marmaray hattı Gebze-Halkalı arasında işlemekte olan 10029 sefer sayılı tren seti saat 10.35’te Suadiye İstasyonu çıkışında arızalanmıştır. Arızaya müdahale sırasında yolcuların trenin imdat frenlerini çekmeleri nedeniyle tren seti kitlendiğinden arızanın giderilmesi mümkün olmamıştır. Trende bulunan yolcular, polis ve itfaiye desteğiyle tahliye edilerek Suadiye İstasyonuna gelmeleri sağlanmıştır. Tahliye sırasında, bir yolcumuz kolunu çarparak tedaviye ihtiyaç duymayacak şekilde hafif şekilde yaralanmıştır. Olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılan Marmaray hattında, arızalı tren setinin hattan çekilmesiyle birlikte saat 13.35’ten itibaren normal tren işletmeciliğine geçilmiştir.”

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