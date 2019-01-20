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Marmaris açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre Akdeniz’de Marmaris açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

19:28 -
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Marmaris açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Akdeniz’de 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’de, Muğla’nın Marmaris ilçesinin 53 kilometre açığında 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.  Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: android-time 10:12 22.01.2019
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