Son dakika… Mersin’de sahte alkolden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

Mersin Şehir Hastanesinde sahte alkol gerekçesiyle tedavi gören 4 kişiden 2’si yaşamını yitirirken, Toros Devlet Hastanesinde tedavi gören Ebru A.’nın da hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Mersin’de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye şu ana kadar 14 kişinin başvurduğu, hastalardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin’de 21 vatandaşın metanol zehirlenmesine sebep oldukları iddiası üzerine Adam Öldürmeye Teşebbüs suçundan 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mersin’de sahte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye başvuran 21 vatandaşa, metanol zehirlenmesi teşhisi kondu. Hastanede yoğun bakıma alınan 5 vatandaş hayatını kaybedetti, 13 vatandaşın ise il genelindeki çeşitli hastanelerde tedavileri sürdüğü öğrenildi.

Söz konusu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ayrı iş yerine yapılan aramalarda 4 şahsı göz altına aldı. Şahıslar ‘Olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1’i ise savcılıkça serbest bırakıldı. İHA