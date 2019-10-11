Son Dakika… Meslektaşını bıçaklayarak öldüren doktor tutuklandı

Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi’nde görevli asistan doktor Yavuz Sümter (29) ile asistan doktor Kaan Erol (26) arasında “az çalışma” tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Yavuz Sümter, yanında taşıdığı bıçakla Kaan Erol’u defalarca bıçakladı.

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Ağır yaralanan Erol, meslektaşlarınca yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Hastanesi’ne götürüldü. 30’un üzerinde bıçak yarası aldığı belirtilen Kaan Erol hayatını kaybetti. Yavuz Sümter, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Tartıştığı meslektaşı Kaan Erol’u öldüren doktor Yavuz Sümter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA